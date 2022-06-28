Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akar, kuruluşunun yıl dönümünde Kara Kuvvetleri personelini kabul etti

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Bakan Akar, kuruluşunun yıl dönümünde Kara Kuvvetleri personelini kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümünde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini ağırladı. Bakan Akar, Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetleri'nin köklü tarihi, milli, manevi ve mesleki değerlere bağlı kahraman ve fedakar personeliyle dünyanın en saygın askeri güçlerinden biri olduğunu belirtti.

Bakan Akar, kuruluşunun yıl dönümünde Kara Kuvvetleri personelini kabul etti

Orduları devletlerin omurgası, Kara Kuvvetleri'ni de orduların omurgası olarak nitelendiren Akar, "Bayraklaşan yurt topraklarının güvenliğinin teminatı olarak Kara Kuvvetleri'miz, yurt içinde ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri, sorumluluklarını bugüne kadar başarıyla yerine getirdiği gibi bundan sonra da getirmeye devam edecektir. Mazisi şanla şerefle dolu Kara Kuvvetleri'ne yaraşır şekilde gece-gündüz demeden verilen görevleri başarmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Akar, kuruluşunun yıl dönümünde Kara Kuvvetleri personelini kabul etti

Haberin Devamı

Şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle yad ettiğini belirten, hayattaki gazilere de şifa dileklerini ileten Bakan Akar, görevi başındaki personele de başarılılar diledi. Kabulde Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da yer aldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Kara Kuvvetleri Komutanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın
Shakhtar Donetskin küçük yıldızları 4 aydır mahsur... Bu bir kâbus

Shakhtar Donetsk'in küçük yıldızları 4 aydır mahsur... 'Bu bir kâbus'

#Shakhtar Donetsk
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Yeşilçamın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Tek isteğim Betülden önce ölmek demişti

Yeşilçam'ın çınarı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... "Tek isteğim Betül'den önce ölmek" demişti

#Cüneyt Arkın
Shakhtar Donetskin küçük yıldızları 4 aydır mahsur... Bu bir kâbus

Shakhtar Donetsk'in küçük yıldızları 4 aydır mahsur... 'Bu bir kâbus'

#Shakhtar Donetsk
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Kuvvetli yağış uyarısı

#Meteoroloji