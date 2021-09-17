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Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Kosova
Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

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Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mehaj'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Tören mangasını selamlayan Mehaj, şeref defterini imzaladı.

Daha sonra Bakan Akar ve Mehaj, baş başa görüştü ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Bakan Akar tarafından iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geldiği seviyeden duyulan memnuniyetin ifade edildiği, askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemine değinildiği öğrenildi. (DHA)

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Kosova