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Bakan Akar, Kosova’da Mehmetçik ile buluştu

#Hulusi Akar#Milli Savunma Bakanı#Kosova
Bakan Akar, Kosova’da Mehmetçik ile buluştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova’nın Prizren kentinde bulunan Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığında Mehmetçik ile bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, başkent Priştine’deki temaslarının ardından Prizren’e geçerek Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığında denetleme ve incelemelerde bulundu. Sultan Murat Kışlası’nda Mehmetçikle bir araya gelen Bakan Akar, tören mangasını selamlamasının ardından faaliyetlere ilişkin talimat verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dost ve kardeş Kosova’da çok önemli görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Akar, “Bizim Kosova ile ortak değerlerimiz, tarihi geçmişimiz var. Buradaki insanlara karşı sorumluluklarımız var. Kosovalıların haklı davasında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince onların buradaki hayatlarını kolaylaştırmak için, savunma ve güvenlik konularında onlara katkı sağlamak için buradayız” dedi.

“BOSNA HERSEK VE KOSOVA’DAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Kosova’nın geçmişinde yaşananları hatırlatan Bakan Akar, “Balkanlardaki, özellikle de dost ve kardeş Bosna Hersek ve Kosova’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Buradaki kardeşlerimizin, dostlarımızın rahatı, huzuru ve güvenliği bizi sevindiriyor aksi halde ise üzülüyoruz. Bu ilgimizi sürdürürken elimizden gelen bazı katkıları da sağlamak durumundayız. Kosovalı kardeşlerimizin NATO ve Avrupa, Atlantik kurumları ile entegrasyonu konularında da elimizden gelen katkıyı bugüne kadar sağladık, bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini ifade eden Akar, “NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan ve Libya’nın yanı sıra Somali’de, Kosova’da, Bosna Hersek’te, Katar’da ve daha birçok coğrafyada tüm dost ve kardeşlerimizin yanında bulunuyoruz. Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ın kuzeyinde de ülkemizin, milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için de gerekeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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BAKAN AKAR, KENT MERKEZİNDE YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Mehmetçiğin yeni yılını da kutlayan Bakan Akar, askerlerle birlikte yediği yemeğin ardından Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Başkonsolosluğun ardından kent merkezinde kısa bir gezintiye çıkan Bakan Akar, Kosovalı halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

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