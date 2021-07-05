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Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, komutanlarla toplantı yaptı

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Bakan Akar, komutanlarla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakan Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.

Bakan Akar, toplantıda, devam eden faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi alarak, yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlar verdi.

Bakan Akar, komutanlarla toplantı yaptı

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