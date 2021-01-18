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DHA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 14:53 | Son Güncelleme:

Bakan Akar: Irak'la her türlü iş birliğine hazırız

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Bakan Akar: Irak'la her türlü iş birliğine hazırız
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Terör örgütü PKK ile mücadelede iş birliği ve koordinasyon çok önemli rol oynamaktadır. Irak ile her türlü iş birliğine hazırız. Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği, sınırlarımızı korumak, sınırlarımız dahilinde barış ve refah içinde yaşamak, hak ve menfaatlerimizi savunmaktır. Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yoktur." dedi.

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