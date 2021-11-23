Bakan Akar: İnsanlık suçu

Haberin Devamı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile video telekonferans toplantısı düzenledi. Toplantıda Suriye ve Kuzey Irak’ta terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla ve artan bir tempoda devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, terörle mücadelenin komşu ülkelerin haklarına ve sınırlarına saygılı şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE CİDDİ ÇÖKÜŞ

Tek hedefin teröristler olduğunu belirten Bakan Akar, “Terör örgütünde ciddi bir çöküş yaşanıyor. Terör örgütünün elebaşları tek tek etkisiz hâle getiriliyor. Örgütün sözde elebaşları durumun nereye gittiğini anladı. Alttakilerin de bunu anlaması ve adalete teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını bilmeleri lazım” dedi. Akar, 1 Ocak’tan bugüne kadar toplam 2 bin 481 teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıkladı.

VİCDANSIZLIK

Haberin Devamı

Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, “Biz hiçbir şekilde saldırgan bir tutum içinde değiliz, oradaki haklarımızı savunuyoruz” dedi. Türkiye’nin tüm faaliyetlerini makul, mantıklı ve soğukkanlılıkla sürdürdüğünü belirten Bakan Akar, şöyle devam etti: “Biz bu şekilde davranırken Yunanistan provokatif, gerilimi arttırıcı, saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunuyor. Yunan yetkililer sanki Türkiye’nin Yunanistan’a karşı bir hamlesi varmış gibi ifadeler kullanarak ‘Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan’ algısı oluşturmaya çalışıyor. Fakat gerçekte saldırganın, yayılmacının kendileri olduğunu tarih de günümüzdeki gelişmeler de açık bir şekilde gösteriyor.”

Bakan Akar, Yunanistan’ın Ege’de düzensiz göçmenlere yönelik tutumunu da şu sözlerle eleştirdi:

“İnsan haklarından bahsediliyor ancak Yunan Sahil Güvenliği’nin savunmasız insanların botlarını denizin ortasında delmeye teşebbüs etmeleri, ateş etmeleri büyük bir insanlık suçu, vicdansızlıktır. Böyle bir ortamda iken olayları çevirip Türkiye’ye karşı saldırgan söyleme dönüştürmek anlaşılır, ahlaki, hukuku ve gerçekçi değildir. Bu tamamen bir riyakârlık, ikiyüzlülüktür.”