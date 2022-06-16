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Bakan Akar, İngiltere ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

#Bakan Akar#İngiltere#Ukrayna

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. Gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından Bakan Akar, Ukrayna ve İngiltere Savunma Bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar, İngiltere ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Bu kapsamda, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin çıkarılması, A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları da görüşüldü.

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#Bakan Akar#İngiltere#Ukrayna

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