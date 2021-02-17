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DHA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü

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Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bölücü terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilen personel ve vatandaşlarımız için başsağlığı dileklerini de iletti" denildi.

 

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