Bakan Akar: İki günde 640 bin maske, 15 bin tulum sevk edildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumların ihtiyaçları için 2 günde 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildiğini açıkladı.
Bakan Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildi. Bu ikmal faaliyetleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.
BAKAN AKAR: "COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevkedildi. Bu ikmal faaliyetleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilmektedir." pic.twitter.com/Amk9Ko9vZb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 3, 2020
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