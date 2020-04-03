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DHA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 18:31,Son Güncelleme:/

Bakan Akar: İki günde 640 bin maske, 15 bin tulum sevk edildi

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Bakan Akar: İki günde 640 bin maske, 15 bin tulum sevk edildi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumların ihtiyaçları için 2 günde 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildiğini açıkladı.

Bakan Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildi. Bu ikmal faaliyetleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar: İki günde 640 bin maske, 15 bin tulum sevk edildi


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