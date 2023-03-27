Bakan Akar: Hudutlardan kaçak geçişe müsaade etmeyiz

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Suriye'nin kuzeyindeki Bahar Kalkanı ve Zeytin Dalı harekât bölgelerinin desteklendiği Kumlu Üs Bölgesine giderek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Akar, Şu anda hudut birliğinde yani kışla içindeyiz. Burada Mehmetçik ile beraberiz. Buralar siyasi değerlendirmelerin yapılacağı yerler değil. Siyasi konular, başka yerlerde yeri ve zamanı geldiğinde konuşulur” dedi. Akar ayrıca "Deprem sonrası 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.

"HUDUT GÜVENLİĞİ, POLEMİK KONUSU HALİNE GETİRİLMEK İSTENİYOR"

Bakan Akar sınır güvenliğinin polemik konusu yapıldığını belirterek "Siyasi mülahazalarla, şahsi ihtiraslarla gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemlerle hudut güvenliği, polemik konusu haline getirilmek isteniyor. Bu son derece yanlış bir davranıştır" dedi.

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DANİMARKA'DAKİ PROVOKASYON

Akar ayrıca Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıya da değinerek "Bayrağımıza ve Kutsal Kitabımıza yönelik saldırı büyük bir barbarlık, aşağılık ve iğrenç bir davranış örneğidir. Bu kesinlikle insanlık ve nefret suçudur. Bunu asla kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.