Bakan Akar, Hırvat mevkidaşı Banozic ile görüştü

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Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic'i, resmi törenle karşıladı. Bakan Banozic’in tören kıtasını selamlaması ve şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Robert Hranj da yer aldı. Bakan Akar, Türkiye ve Hırvatistan arasında savunma ve güvenlik konularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Görüşmelerimiz son derece verimli ve yapıcı oldu. Birçok konuda mutabık olduğumuzu memnuniyetle müşahede ettik" dedi.

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Akar, Banozic'in 9 yılın ardından Hırvatistan'dan Türkiye'ye gelen ilk savunma bakanı olduğuna dikkat çekti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketine değinen Akar, "Mücadelemize, çalışmalarımıza 91 ülke çeşitli şekillerde katkı sağladı, destek verdi. Bunlardan biri de Hırvatistan'dı. Hırvatistan hükümetine, halkına, Sayın Bakan'a ve diğer ülkelere de desteklerinden, katkılarından dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ ÜZERİNDE DURDUK'

Türkiye ve Hırvatistan arasındaki tarihi geçmişe işaret eden Akar, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen sene Hırvatistan'a yaptığı ziyaret sırasındaki görüşmelerde siyasi çerçeve çizilmişti. Bu çizilen çerçeve kapsamında iki ülke arasında güvene dayalı ilişkiler devam etmekte ve gelişmekte. Belirlenen bu esaslar ve ilkeler dahilinde biz de Sayın Savunma Bakanı ile askeri eğitim, iş birliği ve savunma sanayisi konularında yapılabilecekleri ayrıntılı şekilde karşılıklı görüşme fırsatı bulduk. Avrupa-Atlantik güvenliği konusunda, NATO çerçevesinde Türkiye-Hırvatistan arasındaki iş birliğinin hem NATO'ya hem de bölgeye önemli katkılar sağlayacağı konusunda mutabık kaldık. Bu konuda ikili ve bölgesel iş birliğimizin önemi üzerinde de durduk."

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Akar, terör örgütleriyle mücadele ve Ukrayna'da süren savaş hakkında konuştuklarını belirterek, "Biz Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına başlangıçtan beri destek verdiğimizi yineledik" dedi.

'ASKERİ HEYETLERİN TOPLANTISINDA MUTABIK KALDIK'

Savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğinin sadece Türkiye ve Hırvatistan için değil, Balkanlar, bölge ve bölgedeki barış ve istikrar için de önemli olduğuna vurgu yapan Akar, "Somut adımların atılabilmesi bakımından da askeri diyalog toplantılarının çok önemli olduğunun bir kez daha altını çizdik. İlk fırsatta karşılıklı olarak askeri heyetlerin toplantısı konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.

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BANOZİC: YAPICI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ise çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar iyi seviyede ilerlediğini teyit ettiklerini söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı başsağlığı dileklerini dile getiren Banozic, depremin hemen ardından Hırvatistan'dan yardım ekiplerinin Türkiye'ye gönderildiğini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşında 1 yılın geride kaldığını da aktaran Banozic, "Hırvatistan savaşın başından bu yana Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Her zaman Ukrayna'nın yardımına koşacağını da belirtmek isterim" dedi. (DHA)