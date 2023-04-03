Bakan Akar, Hatay'daki Ermeni mahallesi Vakıflı'yı ziyaret etti

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Bakan Akar, ilk olarak ilçe merkezine 3 kilometre mesafede 35 haneden oluşan 130 nüfuslu kırsal mahalle Vakıflı'ya giden Bakan Akar, depremin zarar verdiği müze ile mahalledeki evlerde incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Berç Kartun'dan bilgi alan Bakan Akar daha sonra aralarında Vakıflı köyü Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar'ın da bulunduğu vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretinden dolayı Bakan Akar'a şükranlarını ileten Cem Çapar, bölgede bir ve beraber yaşamanın en güzel örneklerinin sergilendiğini belirtti.

Türkler ve Ermeniler arasında bin yıllık dostluk ve beraberliğin bulunduğunu aktaran Cem Çapar, "Eğer bir toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Dedelerimiz o tartışmayı bitirmiş ve biz bu vatan için ölürüz. Türkiye bizim vatanımız. Hiç kimse bize farklı bir şey söylemesin biz bu tartışmaları çoktan bitirdik." dedi.

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Deprem sonrası bazı kesimler tarafından yapılan Türkiye aleyhine söylemleri de eleştiren Cem Çapar, "Deprem sonrası Türkiye'nin üzerine gidenler bunu kasıtlı yapıyor. Bu söylemleri samimi bulmuyorum. Depremin ardından valimiz, devlet, tüm Türkiye hep yanımızdaydı." diye konuştu.

Vatandaşlar da Elâzığ, Malatya, Düzce, İzmir, Van gibi depremleri tecrübe etmiş bir hükûmetin görevde olmasını deprem sonrası yaraların hızla sarılması bakımından çok önemli olarak nitelendirirken, "Hepimiz depremzedeyiz. Depremzedenin, gözyaşının rengi, ırkı, dini, mezhebi olmaz. Bizler burada ne üşüdük ne aç kaldık. Çok fazla yardım geldi." ifadelerini kullandı.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da "85 milyon kederde ve kıvançta bir ve beraberiz, tek yürek ve tek yumruğuz. Hepimiz şerefli, birinci sınıf birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bu bayrak bizim bayrağımız, Ankara bizim başkentimiz." dedi.

FİTNE VE FESAT YUVALARINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Hıdırbey Mahallesi’ne geçti.

Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının abıhayatla (ölümsüzlük suyu) yeşermesiyle büyüdüğü ve 3 bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan çınar ağacının altında bekleyen vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Bakan Akar, vatandaşlarla tek tek tokalaştı.

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“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek sözlerine başlayan Bakan Akar, 6 Şubat depremlerinin tarihteki en büyük felaketler arasında yer aldığını belirtti.

Devletin ilk andan itibaren vatandaşının yanına koştuğunu, 85 milyonun da devletinin yanında yer aldığını aktaran Bakan Akar, "Edirne'den Van'a, Sinop'tan Antalya'ya kadar 85 milyon bu yarayı sarmak için tek yumruk, tek yürek oldu. Nasıl geçmişte buna benzer sıkıntılı dönemlerin üstesinden geldiysek inşallah bunun da birlik ve beraberlik içinde üstesinden geleceğiz. Bu yaraları biz saracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

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Hiç kimsenin yalnız olmadığını vurgulayan Bakan Akar, "Kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Devletimiz, milletimiz deprem bölgesindeki herkesin yanında. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, valilerimiz, tüm kurum ve kuruluşlarımız ilk günden itibaren görevinin başında. Mehmetçik de ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek vatandaşıyla, milletiyle beraberdi. Beraber çalışarak yaraları saracak, fitne ve fesat yuvalarına fırsat vermeyeceğiz. Her şey normalleşinceye kadar bütün devletimiz ayakta, milletinin yanında." ifadelerini kullandı.

Hıdırbey Mahallesi Muhtarı Selahattin Yeter de ilk andan itibaren devletin, Mehmetçiğin yanlarında olduğunu belirtti.

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Türk milletinin büyük bir millet olduğunu depremzedelerin yardımına koşarak bir kez daha gösterdiğini aktaran Muhtar Selahattin Yeter, "Yapılan yardımlardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, valilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.

Vatandaşların talebi üzerine mahalleye en kısa sürede bir Mehmetçik Okulu kurulması talimatı veren Bakan Akar, görevlileri bölgeye sevk ederek sokak aydınlatması ve internet ile ilgili sorunların da çözülmesini sağladı.

Vatandaşlar ziyaretinin ardından Bakan Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’i alkışlarla mahalleden uğurladı.