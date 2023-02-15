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Bakan Akar, Hatay'da

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#Hatay#Deprem Bölgesi
Bakan Akar, Hatayda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 18:09

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, arama kurtarma çalışmaları ile ASFAT A.Ş. tarafından kurulan ve 10 bin kişilik günde üç öğün yemek yapacak mobil mutfakta incelemelerde bulundu.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin sonrasında arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine yönelik yoğun çalışmalar devam ediyor. Depremin hemen ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay’a gelen Akar, 10 gündür buradaki çalışmaları yerinde takip ediyor.

Şehir merkezine inerek çalışmaları inceleyen, arama kurtarma ekiplerden bilgi alan Akar, MSB’ye bağlı ASFAT A.Ş tarafından kent merkezinde kurulan ve bugün hizmete başlayacak mobil mutfakta incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Akar, talimat verdi. Mutfak her öğün 10 bin kişilik olmak üzere günde üç öğün yemek yapacak.

Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile 2. Hudut Alay Komutanlığı’na geçti. Depremden etkilenmesine rağmen bölgedeki arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerine katkı sağlamaya devam eden komutanlığın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Akar, kahramanlık ve fedakârlıklarından dolayı personeli kutladı.

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#Hulusi Akar#Hatay#Deprem Bölgesi

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