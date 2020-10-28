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Haber Giriş: 28.10.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Bakan Akar: Hak ve menfaatlerimizi ne pahasına olursa olsun korumaktayız

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Bakan Akar: Hak ve menfaatlerimizi ne pahasına olursa olsun korumaktayız
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı “Ölürsem şehit, kalırsam gazi!” anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumaktayız." açıklamasını yaptı.

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