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Bakan Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

#MSB#Gürcistan #Bakan Akar
Bakan Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

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-Bakan Akar, Gürcistan-Türkiye- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Gürcistan’ın başkenti Tiflis'e gitti. Tiflis Havalimanı’nda Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Davit Sujashvili, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Başbakanlığa geçerek Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayii iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Görüşmede Akar tarafından; Türkiye ve Gürcistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldığı, Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne verilen önemin belirtildiği, bölgesel sahiplik ilkesi esas alınarak Karadeniz’deki sorunların karşılıklı diyalog ve görüşme yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi gerekliliğinin ifade edildiği, iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin öneminin vurgulandığı öğrenildi.

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#MSB#Gürcistan #Bakan Akar