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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2020 - 17:28,Son Güncelleme:

Bakan Akar, general ve amirallerle bir araya geldi

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Bakan Akar, general ve amirallerle bir araya geldi
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, terfi eden ve atama gören general ve amirallerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura toplantısında terfi eden ve atama gören general ve amirallerle bir araya geldi. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da yer aldı. Bakan Akar burada yaptığı konuşmada, terfi eden ve atama gören general ve amiralleri kutlarken, mevcut faaliyetlerin son durumlarıyla ilgili talimatlar verdi.

Bakan Akar, general ve amirallerle bir araya geldi


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