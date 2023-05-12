Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akar: Gençlere yatırım bizim en önemli görevimiz

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Secim2023#MSB
Bakan Akar: Gençlere yatırım bizim en önemli görevimiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 13:02

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz gençlerimizi seviyoruz ve onlara güveniyoruz. Bizler geldik, gidiyoruz. Bundan sonra, ister aile hayatında isterse dışarıda görev alacak kişiler gençler. Gençlere yatırım bizim en önemli görevimiz. Sizler ne kadar iyi yetiştirirseniz, bizim geleceğimiz daha güvenli olur" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar ile fen lisesine dönüştürülen Kayseri Lisesi'ne, 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ardından okulun konferans salonunda gençlere seslenen Bakan Akar, "Kayseri Lisesi, fen lisesi olmayı fazlasıyla hak ediyordu. Bunda kimsenin şüphesi yok. Bu okul 1890'lardan beri faaliyet gösteren köklü bir eğitim kurumu. Şunu herkesin bilmesi lazım, ülkeler kurumları ile birlikte yaşıyor. Kurumları bizim muhafaza etmemiz lazım. Onları titizlikle koruyup kollamamız gerekiyor" diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Akar, "Fen lisesi olma yolunda, akranlarımızdan bir adım ileri gitmek için fen konusuna ağırlık vermemiz gerekiyor. Burada öğretmenler görevini yaparken, en büyük sorumluluklar siz gençlere ait. Biz gençlerimizi seviyoruz ve onlara güveniyoruz. Bizler geldik, gidiyoruz. Bundan sonra ister aile hayatında isterse dışarıda görev alacak kişiler artık gençler. Gençlere yatırım bizim en önemli görevimiz. Sizler ne kadar iyi yetiştirirseniz, bizim geleceğimiz daha güvenli olur. 85 milyonun ve tarihimizin sizden beklentisi bu. Şunu unutmayın, en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)

Haberin Devamı

Bakan Akar: Gençlere yatırım bizim en önemli görevimiz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Secim2023#MSB

BAKMADAN GEÇME!

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz Hangi hastalıklara yol açıyor

Tuvalette telefon kullananlar dikkat: Bakteri ve virüslerle yaşıyorsunuz! Hangi hastalıklara yol açıyor?

#Bakteri
Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi