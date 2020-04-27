MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Akar, Fransız mevkidaşıyla görüştü
GeriGündem Bakan Akar, Fransız mevkidaşıyla görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 21:06,Son Güncelleme:

Bakan Akar, Fransız mevkidaşıyla görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Akar, Fransız mevkidaşıyla görüştü
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Covid-19 ile mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulunuldu." denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle