Bakan Akar: F-16 görüşmeleri olumlu

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Akar, Türk Hava Kuvvetleri’nin 111’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.

Kabulde konuşan Akar, ABD’den tedarik süreci devam eden F-16 uçaklarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Blok 70 Viper’lerin tedariki ve diğer uçaklarımızın modernizasyonu için belli bir prosedür içinde çalışmalarımızı yaptık. Müttefikimiz ABD’nin de bu konuda Türkiye’nin bu ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. Kolektif savunma ve birlikte çalışabilirlik bakımından bunun ABD yönetimi tarafından göz ardı edilmeyeceğine inanıyorum. Çünkü bununla ilgili gerek Türkiye’ye gelen ABD heyetleriyle yapılan toplantılarda gerekse ABD’ye giden heyetin kongre üyeleriyle yaptıkları temaslar olumlu bir havada geçmiş ve temasların devamı için bir zemin de oluşmuştur.”