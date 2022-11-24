Bakan Akar: Eksen kaymadı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis’te bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken SADAT, eksen kayması ve TSK ile ilgili özetle şunları söyledi:

SADAT’LA HİÇBİR ALAKAMIZ YOK: “SADAT’la ilgili, Milli Savunma Bakanı olarak, Millî Savunma Bakanlığı olarak ve bizim Bakanlık bünyesiyle alakalı olarak hiçbir ilişkimiz olmadığını kesinlikle söylüyorum. Bu tamamen bizim dışımızda bir hadise, bunun bilinmesi lazım.

NATO’NUN ŞEREFLİ ÜYESİYİZ: Şanghay İşbirliği meselesinde Türkiye’nin aks değiştirdiği yok. Biz hâlâ diyoruz ki: Avrupa Birliği bizim hedefimiz. Biz hâlâ NATO’nun şerefli bir üyesiyiz ve bize düşen bütün sorumlulukları yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Burada çeşitlilik diye bir şey var. Dolayısıyla, geniş bir politikamız var. Çünkü bizim cidden geniş bir harekât alanımız var. Afrika’da çok ciddi üstün bir kabul var, Orta Asya’da çok üstün bir kabul var. Gittiğimiz yerlerde Türkiye’den beklentiler yüksek. Taahhütlerimizin arkasındayız, burada herhangi bir şekilde farklı bir şey yok.

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GEREKÇEYE İHTİYACIMIZ YOK: Türk ordusunun yurt içinde, sınır ötesinde, Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ın kuzeyinde terörle mücadele konusunda operasyon yapmak için gerçekten ama gerçekten hiçbir şekilde suni gerekçeye ihtiyacımız yok. Dolayısıyla, İstiklal Caddesi’nde, Beyoğlu’nda ‘Şu oldu, bu oldu...’ Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil.

KULELİ MÜZE OLMAYACAK: Askeri okullar kapatılmadı, bu çok yanlış bir ifade. Silahlı Kuvvetlerimizdeki harp okulları görevine devam ediyor, bu Kurmay Mektebi dediğimiz akademiler görevine devam ediyor, astsubay okullarımız devam ediyor. Kara Harp Okulu duruyor, Deniz Harp Okulu duruyor. Kuleli’nin herhangi bir şekilde müze olması söz konusu değil.

ASKERİ HASTANELER: Sağlık Bakanlığı ile arkadaşlarımız beraber çalışıyorlar.”

F-16 TEDARİKİ

“Amerikan Savunma Bakanı bizimle yaptığı görüşmelerde,bu tedarikin ve modernizasyon çalışmasını desteklediğini söylüyor, destekliyor. F-16’ları almak için gayret gösteriyoruz. Tabii ki bizim de kafamızda başka şeyler de var.”

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S400’LER KULLANIMA HAZIR

“S-400 ile problemimiz yok. S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır, intikal süresi var. Bir saate her şeyi hazır. Bir sorun yok. Tehdit olursa götürür kullanırız.”