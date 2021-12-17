Bakan Akar: Cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyon dönemi

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Anafartalar-Şehir Hastanesi tramvay hattı ilk ray kaynak törenine katılan bakanlardan Akar daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Akar, burada yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde; çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı’nın askerlerini taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla düzenlenen saldırının PKK’nın ne kadar alçak olduğunu anlamak için başlı başına bir örnek olduğunu söyledi. Bakan Akar, “15 askerimiz şehit oldu, çok sayıda yaralımız oldu. Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK. Bu, faaliyetlerimizi yavaşlatmadı, bilakis burada şehit olan gençlerimizin, askerlerimizin kanını yerde bırakmamak adına yapmakta olduğumuz faaliyetleri daha da artan şiddetle sürdürmemize vesile oldu” dedi.

YURT İÇİNDE VE SINIR ÖTESİNDE

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Cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyonel döneminin yaşandığını da aktaran Akar, “Cumhurbaşkanlığımızın komutasında yurt içi ve sınır ötesinde hem kendi hem de KKTC, Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardeş ülkelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz, yaz kış demeden mücadelemizi sürdürmekteyiz. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için Cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz. Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunur şekilde” diye konuştu.

Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, daha sonra 15 şehidin isminin yazılı olduğu Şehit Komandolar Durağı’na çelenk bıraktı.