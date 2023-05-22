Bakan Akar: Çakma terörle mücadeleye başladılar

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması'na katıldı. Bakan Akar, buradaki konuşmasında şehit aileleri ve gazileri tüm milletin başının tacı olduğunu söyledi. Diğer ülkelerde olmadığı kadar şehit aileleri ve gazilerle birbirlerine bağlı olduklarını vurgulayan Bakan Akar, aslan gibi evlatlarını toprağa veren şehit aileleriyle vücutlarının bir parçasını vatanı için feda eden kahraman gazilerin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

'TÜM TEHDİT VE RİSKLERE KARŞI MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR'

Büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Akar, ülkenin bekası ve refahına yönelik tüm tehdit ve risklere karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini aktardı. Mehmetçiğin gerek hudutların gerekse milletinin güvenliği için zorlu arazi ve hava koşullarında mücadelesini büyük bir kahramanlıkla sürdürdüğünü dile getiren Bakan Akar, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki barınaklarının, sığınaklarının teröristlerin başlarına yıkıldığını, yıkılmaya devam ettiğini belirtti.

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'TERÖRİSTLERİN ÖNÜNDE İKİ YOL VAR'

Bakan Akar, en son teröristi etkisiz hale getirip, 85 milyon vatandaşı terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını vurguladı. Mehmetçiğin 24 Temmuz 2015'ten bu yana 37 bin 867 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıklayan Akar, "Teröristlerin elebaşları efendilerinden yardım dileniyorlar; 'Bize yardım edin, bize silah verin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını durdurun' diyorlar. Bu da çöküşün en önemli alameti. Korktukları başlarına gelecek bulundukları yerlere gömülecekler. Teröristlerin önünde iki yol var. Birincisi, Türk adaletine teslim olmak diğeri de yok olup gitmek. Bu konuda azimli, kararlı, sizlerin güveni, desteği ve duasıyla buna da muktediriz." dedi.

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'PARTİ DEĞİL, ZİHNİYET MESELESİ'

Bu seçimlerin bir parti değil, zihniyet meselesi olduğunu vurgulayan Akar, "Vatandaşımızın terörle mücadele konusunda son derece kararlı olduğunu 14 Mayıs'ta gördüler. Onun için de şimdi takiyeye, çakma terörle mücadeleye başladılar. Bunun vatandaşlarımız tarafından görüleceğine inanıyorum. Mehmetçik büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla şanlı tarihimize yakışır şekilde hem faaliyetlerini sürdürüyor hem de Kıbrıslı, Azerbaycanlı ve Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Akar programın ardından parti otobüsüyle kent merkezinde tur atarak vatandaşları selamladı.