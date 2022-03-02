Bakan Akar: Bütün taraflar Montrö’ye uymalı

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Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akar, özetle şunları söyledi:

ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

“Gelişmeleri üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Yaşanan ölümler bizleri üzüyor. Ukrayna ve Rusya ile bizim son derece olumlu ilişkilerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız ilişkilerimizin çerçevesini net şekilde çizdi. Mazisi şan ve şerefle dolu Türkiye dış politikasını ilkelerle yürütmeye devam ediyor. Komşularımız başta olmak üzere tüm ülkelerin egemenlik haklarına, sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ukrayna için de aynısını söylüyoruz. Temennimiz, bir an önce barışçıl, diplomatik yollarla çözüm bulunmasıdır.

Rusya tarafından Ukrayna’nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne yapılan bu harekâtı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor ve görüyoruz. Bir taraftan insani yardım diğer yandan da diplomatik, siyasi, uluslararası anlamda barışçıl yolları destekleyici her türlü katkıyı sağlıyoruz.

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KARADENİZ REKABET ALANI OLMAMALI

Karadeniz’in bir rekabet alanına dönüşmemesi için gayret gösteriyoruz. Karadeniz’e en uzun kıyısı olan ülke olarak bu anlayışı bir ilke şeklinde muhafaza ettik. Bu olayda da aynı şekilde bakıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19, 20, 21’inci maddelerinin uygulamasını sürdüreceğiz. Olayların başında askeri hareketlilik, yığınaklar oldu. Sonrasında askeri hareket başladı. Bu krizin diplomatik, barışçıl yol ve yöntemlerle bir an önce bitirilmesi için çalışıyoruz.

Yıllardır gayet başarılı şekilde Montrö statüsü devam etti. Söz konusu sözleşme bütün kıyıdaş ülkelere yararlı olmakla birlikte diğer ülkelerin giriş-çıkışlarını da düzenlemiş vaziyette. Montrö’nün bir şekilde aşındırılması, statükonun bozulması kimseye yarar sağlamaz. Montrö’nün korunmasında fayda görüyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün tarafların Montrö ve Montrö’nün getirdiği kurallara uymasının yararlı olduğunu değerlendiriyoruz.”

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RUS BAKAN ŞOYGU’YLA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahliyeler ve insani durumun iyileştirilmesi için Rusya’ya ateşkes çağrısı yaptı. Akar dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için acilen ateşkese ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Akar ayrıca Türkiye’nin bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam edeceğini ve bunun için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu da ifade etti.

ATİNA’YA:GÖZLERİ KARARMIŞ

AKAR, gazetecilerle konuşurken Atina yönetimini de şöyle eleştirdi: “Biz daima iyi niyetli, diyalogdan, barışçıl yol ve yöntemlerden yana olmamıza rağmen Yunanistan ve özellikle bazı siyasileri bilinçli ve saldırgan bir şekilde gerçekleri çarpıtmak suretiyle gerginliği tırmandırıyor. Gözleri kararmış şekilde saldırgan tavırlarını sürdürüyorlar. Ukrayna olaylarını dahi Türkiye’ye karşı bir saldırı unsuru olarak kullanmaya çalışıyorlar.”