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Bakan Akar'dan net mesaj: Operasyonları durdurmayacağız

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#Hulusi Akar#Kayseri#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 12:36

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Basın, ekonomik yol ve yöntemler ile dövize ve borsaya müdahale ediyorlar. Utanmadan, anlı şanlı olduğunu iddia eden basın, dergi ve gazeteler ülkemiz aleyhinde yazılar yazarak, iftiralarda bulunuyor. Bunlar artık hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlara bizim cevabımız sahada olacak" dedi. Terör konusuna da dikkat çeken Akar, "Aynı zamanda o alçak teröristlerle de bizim yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. Operasyonları durdurmayacağız. Bunları kazdıkları çukurlara gömdük ve gömmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Bakan Akar, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 2'ncisi düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'ne (KOCAFEST) katıldı. Burada konuşan Akar, "Sevgili gençler, burada hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Güçlü Türkiye'nin teminatı önce Allah sonra siz gençlersiniz. Dolayısıyla ülkeler ve milletler, gençlere ne kadar yatırım yaparsa o kadar geleceklerini teminat altına alırlar. Onun dışında bizler sizlerin en iyi eğitim ve öğrenimi görmesi, teknolojide en ileri gitmeniz için, yatırımlar yapmak suretiyle her fırsatı değerlendirdik ve değerlendiriyoruz. Bir tarafta Türkiye'nin her yerinde büyük etkiler yapan, büyük başarılar sağlayan TEKNOFEST, bir taraftan da burada KOCAFEST var. Yaptığımız çalışmalarla çok daha ileri gideceğiz. Bu konularda hepinizin çok önemli görevleri var. Hepinizden beklentimiz büyük. Bu konuda hiçbir şekilde durmak yok, yola devam. Artık hafif silahlarımızı tamamen yapıyoruz. Silahlı helikopter, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Kızıl Elma'yı ve topumuzu yapıyoruz. Tanklarımızı yaptık, Kara Kuvvetleri'ne teslim ettik. Testlerini yapıyorlar. Savaş gemilerimizi tasarlıyoruz ve ihraç ediyoruz. Bundan sonrası artık sizlere kalmış. Siz devam edeceksiniz. Çok daha ileri gideceğiz" dedi.

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Bakan Akardan net mesaj: Operasyonları durdurmayacağız

'EFENDİLERİNDEN YARDIM İSTİYORLAR'

Terör konusuna da dikkat çeken Akar, "Bu projeleri yaparken bazıları, bize engel olmaya çalışıyor. Basın, ekonomik yol ve yöntemler ile dövize ve borsaya müdahale ediyorlar. Utanmadan, anlı şanlı olduğunu iddia eden basın, dergi ve gazeteler ülkemiz aleyhinde yazılar yazarak, iftiralarda bulunuyor. Bunlar artık hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlara bizim cevabımız sahada olacak. Bunlar sadece basın yoluyla, ekonomik yöntemlerle değil; aynı zamanda o alçak teröristlerle de bizim yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. Bunlara bugüne kadar gerekli cevabı verdik, veriyoruz. Teröristlerin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki elebaşları panik içinde. Çığlık çığlığa, bağırmak suretiyle efendilerinden yardım istiyorlar. 'Bizi kurtarın' diyorlar. 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını durdurun' diyorlar. Durmayacağız. Bunları kazdıkları çukurlara gömdük ve gömmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Akar, konuşmasının ardından stantları gezip, projeler hakkında bilgi aldı.

Bakan Akardan net mesaj: Operasyonları durdurmayacağız

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#Hulusi Akar#Kayseri#Secim2023

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