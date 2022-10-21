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Bakan Akar: Bu yılın başından itibaren Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 bin 148 terörist etkisiz hale getirildi

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#Bakan Akar#Terörist#PKK
Bakan Akar: Bu yılın başından itibaren Suriye ve Irakın kuzeyinde 3 bin 148 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 16:56

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417, bu yılın başından itibaren ise Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 bin 148 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadeleye ilişkin son verileri paylaştı.

Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

"Mehmetçik tek tek sığınaklarını, barınaklarını teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Teröristler dışında bir hedefimiz söz konusu değil. 24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417, bu yılın başından itibaren ise Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 bin 148 terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz devam edecek. Teröristlerin tek çaresi Türk adaletine teslim olmak. Başka çarelerinin olmadığını teröristlerin sözde elebaşları anladı, diğerlerinin de anlaması gerekiyor. Hiçbir şehidimizin bir damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Aynı şekilde onların ailelerinin gözyaşlarının hesabını tek tek teröristlerden soruyoruz. Mehmetçik, 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışında, kendisine verilen görevleri atalarına layık şekilde yaptı, yapmaya devam ediyor."

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#Bakan Akar#Terörist#PKK

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