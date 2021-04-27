Bakan Akar: Bölge barışını olumsuz etkiler

Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirmesine göre ABD yönetimine “Bu yanlışı düzeltin” çağrısında bulunan Akar, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

NE DEĞİŞTİ?

“2020 öncesi böyle bir ifade kullanılmazken ne değişti de böyle bir karar alındı? Sağduyulu Amerikan halkı bu konuda ne düşünüyor? Ermeni halkını dahi temsil etmeyen lobilerin yönlendirmesi ile alınan bu kararın akıl ve ahlak ile izahı yoktur. Bu karar, entelektüel namus bakımından da ibretliktir. Tarihin böyle siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağı bilinmelidir. ABD yönetimi bu kararıyla kendi resmi raporlarını da, imzalarını da inkar ederek Ermeni diasporasının ve diğer bazı odakların baskılarına boyun eğmiş, ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar Ajansında (NARA) bulunan başta General Harbord Raporu olmak üzere mevcut bilgi ve belgeleri görmezden gelmiştir.​ Sonuç olarak yüz yıllarca birlikte güven ve refah içinde yaşadıkları ve birlikte yaşama iradesine sahip oldukları Amerikan belgeleri ile sabit Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları ‘soykırım’ olarak nitelemekgaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir.”

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