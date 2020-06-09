Bakan Akar, birlik komutanlarıyla görüştü 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile farklı bölgelerdeki birlik komutanlarına video konferans yöntemiyle bağlanarak devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve talimatlar verdi.