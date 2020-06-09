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DHA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 19:24,Son Güncelleme:

Bakan Akar, birlik komutanlarıyla görüştü 

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Bakan Akar, birlik komutanlarıyla görüştü 
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, farklı bölgelerdeki birlik komutanlarına video konferans yöntemiyle bağlanarak devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile farklı bölgelerdeki birlik komutanlarına video konferans yöntemiyle bağlanarak devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve talimatlar verdi.

 

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