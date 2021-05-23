Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Pakistan’a ihraç edilen MİLGEM korvetinin inşa çalışmalarını inceledi

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile İstanbul Tersane Komutanlığına geldi.

Faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren, ASFAT'ı ziyaret eden Akar, Türkiye tarafından Pakistan’a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Yerli savunma sanayinin gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan proje kapsamında ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT'ın yaptığı 4 MİLGEM korvetinden ikisinin İstanbul Tersane Komutanlığında, diğer ikisinin de Karaçi Tersanesinde inşasına devam ediliyor.

Çalışmaların yeni tip koronavirüs salgınına rağmen planlandığı şekilde, takvime uygun sürdüğü kaydedildi.

KALENDER KASRI

İstanbul Tersane Komutanlığında hizmet veren gemi havuzunda da incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar, daha sonra restorasyonu tamamlanan Kalender Kasrı’nın hizmete açılış törenine geçti.

Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında yapının onarımı yapıldı, zemin, kolon, duvar ve kirişleri güçlendirildi.

Kalender Kasrı’nın tarihi yapısını koruyarak restorasyonunun gerçekleştirildiğini vurgulayan Akar, "Bu eserleri orijinal şekline uygun olarak yenilemek ve günümüze kazandırmak çok önemli. Buradaki çalışmalar sayesinde övünçle yerli ve yabancı misafirlerimize gösterebileceğimiz tarihimizden bize gelen bir esinti niteliğindeki bu eser ortaya çıktı. Var olan bir eser yeniden hayat kazandı. Emeği geçen herkese en içten duygularla teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akar ve komutanlar kurdele keserek, yeniden hizmete aldıkları tarihi 1605 yılına uzanan yapıda incelemelerde bulundu.

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