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Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi ile görüştü. Akar’ın ziyareti Türkiye’den bir savunma bakanının 15 yıl sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

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Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Abu Dabi’de ilk olarak Savunma Bakanlığı’na gitti. Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Al Bowardi tarafından karşılanan Akar, tören mangasını selamladı. Görüşmede ikili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

BAE’nin Genelkurmay Başkanı’nın da yer aldığı görüşmede, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de hazır bulundu. Görüşme sonrasında Wahat Al Karama Şehitliğini ziyaret eden Bakan Akar anıta çelenk bıraktı ve Şehitlik Özel Defteri’ni imzaladı. Akar’ın ziyareti Türkiye’den bir savunma bakanının 15 yıl sonra yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Bakan Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Muhammed Bin Ahmad Al Bowardi

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