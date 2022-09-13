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Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Azerbaycan
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 13:46

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

 

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, dün gece meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Bakan Akar; Ermenistan’ın saldırgan tutumu ve provokatif hareketlerine yönelik tepkisini ifade ederek, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu, bundan sonra da haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Azerbaycan

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