MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Akar: Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz
GeriGündem Bakan Akar: Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 12:41 | Son Güncelleme:

Bakan Akar: Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Akar: Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz
Abone Olgoogle-news

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan'ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz" dedi.

Bakan Akar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan’ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz. İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz."

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle