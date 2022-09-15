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Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

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#Bakan Akar#Azerbaycan#Ermenistan
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 08:12

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Azerbaycan- Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son durum ele alındı. 

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüşerek Azerbaycan- Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Görüşmede; Türkiye ve Azerbaycan'ın 'İki devlet, tek millet' olduğunu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türkü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Bakan Akar ayrıca, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Orgeneral Hasanov'u tebrik ederek kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını ifade etti" denildi.

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#Bakan Akar#Azerbaycan#Ermenistan

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