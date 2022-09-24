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Bakan Akar Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü

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#Hulusi Akar#Zakir Hasanov#Azerbaycan
Bakan Akar Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 18:32

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu ele aldı.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi. Savunma Bakanı Hasanov'un Ermenistan tarafının, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki son provokasyonu hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı bilgilendirdiği ve karşı tarafın bu adımlarının kararlılıkla engellendiğini belirttiği aktarıldı. Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ı desteklediğini ve her zaman yanında olduğunu özellikle kaydetti.
Görüşmede, Hasanov ve Akar’ın Azerbaycan-Türkiye askeri işbirliği perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

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#Hulusi Akar#Zakir Hasanov#Azerbaycan

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