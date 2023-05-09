Bakan Akar: Artık Gabar’da terörist yok, petrol var, zenginlik var

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AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Develi ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, coşkulu karşılama ve gösterilen ev sahipliği için teşekkür ederek sözlerine başladı. Sorunları çöze çöze bu günlere geldiklerini belirten Akar, “Mevcut sorunları da çözecek büyük ve güçlü Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz” diye konuştu.

Büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne engel olmak için paçalarından tutanların olduğunu dile getiren Akar, “Bunların hepsinin farkındayız. Bunların da en başında teröristler geliyor. Bu teröristleri kazdıkları çukurlara göme göme bugünlere geldik, inşallah Mehmetçik, geri kalan teröristlerin de gereğini yapacak” dedi.

Mehmetçiğin, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyine kaçan teröristlerin peşinde olduğunu bildiren Akar, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak’ın kuzeyinde teröristlere ait barınakları, sığınaklarını, inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Kazdıkları çukurlara gömdük, gömüyoruz. Suriye’nin kuzeyinde kurmak istedikleri terör koridorunu da parçaladık” ifadelerini kullandı.

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Teröristlerin önünde iki yolun olduğunu vurgulayan Akar, “Teröristler ya adalete teslim olacak ya da kazdıkları çukurlara gömülecekler. Kimse bundan onları kurtaramayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği, desteği ve teşvikiyle yerli ve milli savunma sanayinin “alıp başını gittiğini” ifade eden Akar, daha yapılacak önemli işlerin bulunduğunu söyledi. Savunma sanayide yerlilik ve millilik oranının yüzde 80’lere ulaştığını vurgulayan Akar, “Ülkemizi ve milletimizi uluslararası hukuk çerçevesinde savunmak, güvenliğimizi sağlamak için temel ihtiyaçlarımızı karşılar hale geldik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine çok kısa bir süre kaldığını aktaran Akar, şunları söyledi:

“Her türlü fitne, fesatla birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi bozmaya, tahrip etmeye çalışıyorlar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Kazanımlarımızı bertaraf etmeye, tekrar bizi başa döndürmeye çalışıyorlar. Artık büyük ve güçlü Türkiye’den, söz dinleyen değil sözü dinlenen Türkiye’den bahsediyoruz. Kazanımlarımızı kaybettiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar, bayrağımızı indiremeyecekler, bu vatanı bölemeyecekler. Böldürmeyeceğiz.”

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“MİLLİ VE YERLİ DURUŞ”

Seçimleri bir zihniyet meselesi olarak nitelendiren Akar, “Bazıları verdikleri sözler, vaatler ve taahhütlerle ‘bebek katillerini serbest bırakacak’, terörle mücadelemizi aksatacak, yeniden başa döndürecekler. Buna bu millet inşallah müsaade etmeyecek” dedi.

Bir ve beraber, tek yumruk ve tek yürek olmanın önemine vurgu yapan Akar, “85 milyon bir ve beraber olacağız. Farklılık yok. Milli ve yerli duruş önemli. Hep beraber büyük ve güçlü Türkiye için yürüyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye’de teröristlere, terörist yandaşlarına yer yok” diye konuştu.

Terörle mücadelede kazanımların kaybedilmemesinin önemine vurgu yapan Akar, “Artık Gabar’da teröristler yok, Gabar’da petrol var, zenginlik var. Bu milletimizin zenginliği bunun gaspına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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“Kayseri seninle gurur duyuyor”, “Develi seninle gurur duyuyor”, “Kayseri’nin gururu Hulusi Paşa” sloganları ile sık sık konuşması kesilen Akar’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.