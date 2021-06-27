Bakan Akar Anıtkabir'i ziyaret etti

OYAK'ın 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve OYAK Yönetim Kurulu üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol'un başında OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş ile OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, Aslanlı Yol’dan geçerek mozoleye çıktı.

Bakan Akar'ın, 'OYAK' yazılı çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Mozoleye çıkan merdivenlerde çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Akar, burada Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı.



Ziyaretin ardından Merkez Orduevine geçen Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, OYAK’ın 61’inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

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