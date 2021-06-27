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Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Bakan Akar Anıtkabir'i ziyaret etti

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Bakan Akar Anıtkabir'i ziyaret etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Kurulu öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

OYAK'ın 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve OYAK Yönetim Kurulu üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol'un başında OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş ile OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, Aslanlı Yol’dan geçerek mozoleye çıktı.

Bakan Akar Anıtkabiri ziyaret etti

Bakan Akar'ın, 'OYAK' yazılı çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.
Bakan Akar Anıtkabiri ziyaret etti

Mozoleye çıkan merdivenlerde çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Akar, burada Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı.

Ziyaretin ardından Merkez Orduevine geçen Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, OYAK’ın 61’inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

 

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