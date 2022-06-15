Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Akar, Almanya, Karadağ ve İtayla Savunma Bakanları ile görüştü

#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar#NATO Karargahı#NATO Savunma Bakanları Toplantısı
Bakan Akar, Almanya, Karadağ ve İtayla Savunma Bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Karadağ Savunma Bakanı Rasko Konjevic ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Akar, NATO Karargahı'nda Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Karadağ Savunma Bakanı Rasko Konjevic ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü.

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılarak, Akar’ın ABD koordinesinde, Ukrayna’daki gelişmelerin ele alındığı “Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı”na katıldığı belirtildi. Söz konusu toplantı daha önce de 26 Nisan’da Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde gerçekleştirilmişti.

Öte yandan Bakan Akar, daha önce ise NATO Karargahı’nda Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya gelmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar#NATO Karargahı#NATO Savunma Bakanları Toplantısı

BAKMADAN GEÇME!

O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık
Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması

BAKMADAN GEÇME!

O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık
Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı Filmlerde görüp zehiri emmeyin

Yaz sıcakları bastırdı, yılan korkusu başladı| Dokunmazsan ısırır mı? 'Filmlerde görüp zehiri emmeyin'

#Yılan Isırması