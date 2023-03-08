Bakan Akar, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi

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6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afet Koordinasyon Merkezi'nde aldığı brifingin ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Altınşehir Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Buradaki çalışmalarla ilgili bilgi alan, depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Akar, onlarla yakından ilgilenerek, taleplerini tek tek dinledi. Taleplerini ifade eden vatandaşlar, "Allah devletimize zeval vermesin", "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin", "Bu devlet başımızda olduğu sürece tüm sıkıntıların üstesinden geliriz" dediler.

Bakan Akar, "Yaraları sarmak için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devletimiz ayakta. Asil milletimizle birlikte tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız" dedi.

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ÇOCUKLARLA İLGİLENDİ

Bakan Akar, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın konteyner kentte kalan ailesine de ziyarette bulundu. Konteyner kentteki Gençlik Merkezi'ne de giden Bakan Akar, çocuklarla yakından ilgilendi. Burada çocuklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, çocukların futbol oyununu da ilgiyle izledi. Ders çalışan bir çocuğa da yakın ilgi gösteren Bakan Akar, çocuğa çözmeye çalıştığı matematik probleminde yardım etti.

MEHMETÇİK TARAFINDAN KURULAN ÇADIR KENTTE İNCELEME

Bakan Akar, daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile MEHMETÇİK tarafından kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu. Buradaki seyyar mutfak, banyo ile Mehmetçik Okulu'nda incelemelerde bulunan Akar, depremzedelerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Vatandaşlar, Bakan Akar'a ilk andan itibaren yanlarında olan Mehmetçik'in yardımlarından dolayı teşekkür etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Akar, onlara oyuncak hediye etti.