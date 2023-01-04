Bakan Akar açıkladı: Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir

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Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Akar, geçen hafta Moskova'da MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya ilişkin görüşmedeki esas gayelerinin, Türkiye ve Türk milletinin savunması olduğuna dikkat çekti. Akar, "Bunun için de terörle mücadele, terörle mücadele konusunda bugüne kadar yaptıklarımızı biliyorsunuz. Bu konuda bizim kararlı olduğumuzu muhataplarımıza ifade ettik. Diğer taraftan ilave bir mülteci alma durumu söz konusu değil. Burada önemli olan konulardan biri de ister Türkiye'de olsun ister Suriye’de olsun, bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onların aleyhinde, onları zora sokacak herhangi bir şekilde bizim bir şey yapmamız, bir kararda bulunmamız asla söz konusu değil. Bu tutumumuz da herkes tarafından bilinmeli. Herkes de buna göre davranmalı. Herhangi bir şekilde provokasyonlara, gerçek dışı haberlere itibar ederek farklı tutumlara girmemeleri lazım. Bu konuda son derece bilgili, bilinçli ve çok net bir politika izliyoruz" diye konuştu.

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'MUTABAKATLAR SAĞLANDI'

Türkiye'nin, başta Suriye olmak üzere tüm komşuların hudutlarına saygılı olduğuna değinen Bakan Akar, "Egemenlik haklarına saygılıyız. Her zaman söylüyorum, bizim tek gayemiz; ülkemizin, milletimizin savunması. Buna karşı saldırıda, tacizde, tecavüzde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek. Bu hususta yaptığımız görüşmenin devamı olacak. Gerekli mutabakatlar sağlandı. Ortak merkezin kurulması, devriyelerin yapılması ve uzmanların tekrar buluşması şeklinde bu süreç devam edecek. Umudumuz, dileğimiz; bu sürecin makul, mantıklı ve başarılı bir şekilde devam etmesi. Terörle mücadelenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu. Burada tabi bizim yine bir temennimiz de Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenlik ve saygın bir şekilde evlerine, topraklarına dönmesi. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı var. Kapsamlı ve bütüncül bir şekilde bu kararın uygulanmasını her zaman destekledik, destekliyoruz" dedi.