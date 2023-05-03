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Bakan Akar açıkladı: PKK'nın sözde 2 elebaşı teslim oldu

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#Bakan Akar#PKK#Elebaşı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 14:59

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün Irak’ın kuzeyinde örgütün sözde 2 elebaşı teslim oldu. Suriye sınırında da 3 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece son on günde 40’a yakın terörist etkisiz hâle getirildi" dedi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, iki teröristin teslim olma anlarını paylaştı.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) Kayseri’de gerçekleştirilen “İş Dünyası Buluşmaları”ndaki konuşmasında, savunma ve güvenlik konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mehmetçiğin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, “Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde. Irak’ın kuzeyinde teröristlerin kamp yerleri, barınakları, sığınakları tepelerine yıkıldı; yıkılmaya devam ediyor. Dün Irak’ın kuzeyinde örgütün sözde 2 elebaşı teslim oldu. Suriye sınırında da 3 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece son on günde 40’a yakın terörist etkisiz hâle getirildi.” açıklamalarında bulundu.

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Mehmetçiğin Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu parçaladığını da hatırlatan Bakan Akar, “24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 37 bin 793 terörist etkisiz hâle getirildi.” dedi.

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İŞTE TERÖRİSTLERİN TESLİM OLMA ANLARI

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıkladığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK’lı teröristin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı.

Bakan Akar açıkladı: PKKnın sözde 2 elebaşı teslim oldu

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#Bakan Akar#PKK#Elebaşı

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