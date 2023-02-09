Bakan Akar açıkladı: Hatay'da 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar'ın açıklaması şöyle:

Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz. Havalimanının tamiri sonrası Hatay'ımıza desteği daha güçlü sürdüreceğiz. Antep ve İncirlik'i kullanıyoruz. Helikopterlerimizle ilgili yardımları ilgili noktalara ulaştırıyoruz. Uzman ve teknik personel ilgili bölgelere ulaştırmış olmaktayız. Tüm hava araçlarımız, dönüşlerinde hasta, yaralı ve depremzedeleri Batı'ya taşıyoruz.

Kara, deniz ve hava personelinden ihtiyaç duyulanları bölgeye sevk ediyoruz. Depremden en çok etkilenen yerlerden biri Hatay'dır. Burada 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta. Yarın sıhhiye hastanelerinin nakli söz konusu. Yarın ABD'nin gönderdiği sahra hastanesini de buraya nakledeceğiz. Ayrıca deprem bölgelerindeki kışlalarımızı depremzedelere açtık. Askeri eğitim merkezleri de depremzedelerimiz yararlanmaya başladı. Her türlü giyecek ve battaniye ne varsa dağıttık. Seyyar banyo ve tuvaleti de bölgelere dağıtmaya başladık. Şu anda günde 40 bin vatandaşımıza sıcak yemek veriyoruz. Tersanelerimizden de ihtiyaç duyulan teknik ekip bölgeye sevk edilmiş durumda. Ayrıca askeri seyyar hastanemiz var, o hastane de Kahramanmaraş'ta kuruldu.

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"İSKENDERUN'DAN DENİZ ULAŞTIRMA KÖPRÜSÜ KURULDU"

İskenderun'dan deniz ulaştırma köprüsü kuruldu, 22 gemi ile görev yapmaktayız. İş makineleri ağırlıklı olmak üzere bölgeye yönlendirilmekte. Bayraktar da sağlık hizmetleri vermeye başlayacak. Dün İskenderun'daki yangın da hava ve kara araçlarımızla müdahale edildi ve söndürüldü. TSK, diğer kamu ve kuruluşlarla tüm faaliyetlere katılmakta.