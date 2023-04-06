Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştüğü bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada görüşmede 'NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı' denildi. Açıklamada "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden duyulan üzüntü, Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması’nın uzatılmış olmasının önemi, Finlandiya’nın NATO üyeliği, Ülkemizin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemi üzerinde duruldu" ifadelerine yer verildi.

'İSVEÇ’İN DE TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMESİNİN ÜMİT EDİLDİĞİ VURGULANDI'

Görüşmede Bakan Akar'ın, deprem felaketi sonrasında ABD’nin sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür ettiği açıklanarak "NATO’nun Açık Kapı Politikasını her zaman desteklediğimiz, Finlandiya’nın üyeliğinin bunu bir kez daha gösterdiği ve en kısa zamanda İsveç’in de taahhütlerini yerine getirmesinin ümit edildiği vurgulandı" denildi.

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ABD Savunma Bakanı Austin ise deprem yaralarının sarılması bağlamında ABD’nin ilave her türlü desteğe hazır olduğunun altını çizdi.