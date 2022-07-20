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Bakan Akar: ABD oyuna gelmemeli

#Hulusi Akar#ABD#Yunanistan
Bakan Akar: ABD oyuna gelmemeli

Bakan Akar, “Yunanistan, Türkiye ve ABD askeri heyetleri arasında F-16 tedariki ve modernizasyonuna yönelik mutabakata etki etmeye çalışıyor. ‘Ben sana bunu veririm ama şunu yapmayacaksın’ gibi bir şartın olmaması gerekir. Bir milletvekili, bir grup çıkmış orada birtakım manipülasyonlarla ortalığı karıştırıyor. ABD’nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz” dedi.

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarısına tepki göstererek, “Süreç devam ediyor. Askeri, siyasi, diplomatik anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temennimiz aklıselimin hâkim olması, makul, mantıklı çözümlerin ortaya çıkmasıdır” dedi.
Akar, önceki akşam Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan” tasarıyı değerlendiren Bakan Hulusi Akar, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Bakan Akar: ABD oyuna gelmemeli

ETKİ ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Yunanistan’ın konuyu uluslararası ilişkiler normlarında izah edilemeyecek boyutlara getirdiğini ifade eden Akar, “Yunanistan, Türkiye ve ABD askeri heyetleri arasında F-16 tedariki ve modernizasyonuna yönelik varılan mutabakata, çeşitli girişimlerle ellerinden geldiğince etki etmeye çalışıyor” diye konuştu.
Türkiye’nin taleplerinin hem Türkiye-ABD hem de NATO ilişkilerine uygun olduğunu vurgulayan Akar, “ABD yetkilileri görüşmelerde Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu, NATO yetkilileri de Türkiye’nin önemi ile birlikte teröristle, göçle mücadelesindeki başarısını ifade ediyorlar. Hal böyle iken bu durumu nasıl izah edeceksiniz? Bir milletvekili, bir grup çıkmış orada birtakım manipülasyonlar, dezenformasyonlarla ortalığı karıştırıyor. ABD’nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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AKLISELİM TEMENNİSİ

NATO’nun güçlü olması için üyelerinin güçlü olması gerektiğini belirten Milli Savunma Bakanı Akar, şöyle devam etti: “Askeri yetkililer bunun farkında, çalışmalarımızı biliyorlar, biz de görüşlerimizi tüm görüşmelerimizde açıklıkla dile getiriyoruz. Türkiye güçlü bir devlet. ‘Ben sana bunu veririm ama şunu yapmayacaksın’ gibi şartlı bir şeyin olmaması gerekir. Askeri heyetler arası görüşmelerde mantıklı parametrelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Süreç devam ediyor. Askeri, siyasi, diplomatik anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temennimiz aklıselimin hakim olması, makul, mantıklı çözümlerin ortaya çıkmasıdır.”

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#Hulusi Akar#ABD#Yunanistan

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