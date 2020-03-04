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DHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 01:52,Son Güncelleme:/

Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ile bir araya geldi

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Bakan Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ile bir araya geldi
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joseph Borrell Fontelles ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, başta İdlib ve göçmen sorunu olmak üzere bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Ayrıca karşılıklı işbirliği ve diyaloğun önemi de vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

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