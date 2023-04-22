Bakan Akar: 3 terörist Zap’ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi

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AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ziyaret ettiği İncesu ve Yeşilhisar ilçelerinde vatandaşlarla bayramlaştı. Burada açıklamada bulunan Bakan Akar, "Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde Mehmetçik aslanlar gibi teröristleri kazdıkları çukurlara gömdü, gömmeye devam ediyor. Biraz önce bir haber daha aldık. 3 terörist Zap’ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son 4 günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 21 oldu. İnşallah hudutlarımızın, milletimizin güvenliğini sağlayana kadar bu mücadele devam edecek. Bu konuda azimli, kararlı ve buna da muktediriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yerli ve milli savunma sanayiinde önemli noktalara gelindiğini ifade eden Akar, “Çalışmalar devam ediyor. Kimseye muhtaç olmamak, ülkemizin, milletimizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için TSK’nın ihtiyacı olan temel malzemeleri, ihtiyaçları yerli ve milli olarak karşılamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz” dedi.

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''GİRİLMEZ' DENİLEN YERLERE GİRDİK'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, “Terör örgütü PKK emperyalistlerin elinde bir araç. Türkiye’yi durdurmak için kullanılan bir araç. Biz bunu yok etmekte kararlıyız. ‘Girilemez’ denilen yerlere girdik, ‘Çıkılamaz’ denilen yerlere çıktık. Sonuna kadar da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

'HERKESİN ŞEHİT AİLELERİNİN DUYGULARINA HÜRMET ETMESİ LAZIM'

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere değinen Akar, şöyle konuştu:

“Çok şükür Mehmetçik teröristleri kazdıkları çukurlara gömüyor. Yaklaşan seçim bir zihniyet meselesi. Bizim yıllarca şehitler vererek elde ettiğimiz kazanımları yok etmek istiyorlar. Bu milletin ferasetinin buna müsaade etmeyeceğine inanıyoruz. Teröristler bir otobüse binmiş, yanlarına da HDP binmiş. Millet İttifakı da arkaya oturmuş hep birlikte gidiyorlar. Bu otobüse müsaade etmeyeceğiz. Bu millet buna müsaade etmez. Daha önce bizlerle beraber düşünenler, yürüyenler de maalesef bunlarla beraber hareket ediyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Bir koltuk için değer mi? Fikirlerinden, düşüncelerinden, tarihlerinden vazgeçiyorlar. Yazıklar olsun. Buna bu millet müsaade etmeyecek. Bu anlayışla bakacağız. Bu konuda herkesin şuurlu, şehitlerimizin kanlarına saygılı olması ve şehit ailelerinin duygularına hürmet etmesi lazım.”