Bakan Akar: 24 Temmuz 2015'ten bu yana 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi

Şişli'de bir otelde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eşi Şule Akar, Genel Kurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, kuvvet komutanları, il ve ilçe protokolü, şehit aileleri ile gaziler katıldı. İftar öncesi Halil Necipoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iftar duası ile başlayan programda Bakan Akar ve Vali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.



Ali Yerlikaya "Vatan sevgisi imandandır. Şehitlik ve gazilik; Vatan, devlet, millet, bayrak ve ezan sevgisinin en taçlanmış halidir. Kahraman ordumuz, tarihinden gelen o asil duruşuyla, dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de vatan savunmasında, en büyük gücümüz, en büyük dayanağımızdır. Aziz Şehitlerimizin çok sevgili aileleri, şehadete bir gül bahçesine girer gibi koşan evlâtlarınız; kalbimizin en müstesna yerinde ebediyen yaşamaya devam edecekler. Vatan uğruna canını hiçe sayan gazilerimiz, göğsünüzde taşıdığınız madalyalar, bu milletin şerefidir, onurudur. Hakkınızı hiç birimiz, hiçbir şekilde ödeyemeyiz" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK"



Bakan Akar da, "Kumaşı bayrak, toprağı vatan yapan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bunun bilincindeyiz, yoksa bayrak kanla vatan toprağı kanla sulanmadıkça bayrak bayrak olmuyor. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı korumak başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışında şehitlerimizden ve gazilerimizden aldığımız ilhamla ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla mücadelemizi aynı şekilde sürdürüyoruz. Aziz şehitlerimizin bugüne kadar kanlarını yerde bırakmadık, bırakmamak için de bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yoğun bir şekilde terörle mücadele devam ediyor. Yurt içinde Irak'ın kuzeyinde Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2022'den itibaren de 722 terörist etkisiz hale getirildi ve bu mücadele bitmedi bitmeyecek. Teröristler hiçbir şekilde rahat değil. Teröristler iki gece aynı yerde yatamıyorlar, teröristler her an Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar. İster PKK deyin, ister YPG deyin bunların birbirinden farkı yok. Dolayısıyla bunların arkasında kim olursa olsun, bunları kimler destekliyorsa desteklesin Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak biz bunların peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZ PUTİN VE ZELENSKY'NİN CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE BİR ARAYA GELMESİ"



Ukrayna'da yaşananlarla ilgili de konuşan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Putin ve Zelenski görüşmesi beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi: "Sadece biz değil aynı zamanda Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği dahil, onlarla ilgili anlaşmalar çerçevesinde hangi taahhütlerimiz varsa bölge ve dünya barışına katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda da gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Türkiye olarak dünyadaki saygın ve keskin yerimizi her geçen gün geliştirmeyi sürdürüyoruz. Diğer taraftan da bildiğiniz gibi Ukrayna'da meydana gelen bu çatışma ile alakalı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız dahil ilgili bakanlıklarla beraber gerekli çalışmalar yapılıp bildiğiniz gibi Antalya'da Dişleri Bakanımız tarafından Dışişleri Bakanları bir araya getirildi. Umudumuz, dileğimiz önümüzdeki dönemde de çok kısa bir zaman sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Putin ve Sayın Zelenski'nın bir araya getirilmesi. Olacağını biz değerlendiriyoruz, bekliyoruz."