'Bakan Akar 15 Temmuz törenlerine katılmadı' iddialarına net yanıt!

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Bugün bazı medya organlarında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenlerine katılmadığına ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Bakan Akar'ın danışmanı Ekrem Okutan ise Twitter hesabından bu iddialara yanıt verdi.

"UTANILACAK YÜZÜNÜZ OLSA BU YALANLARI ORTAYA ATMAZDINIZ"

Okutan, şu mesajı paylaştı:

"Sn. Bakanımız Hulusi Akar, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ne güya katılmamış! Bu iddiayı ortaya atanların derdi başka! UTANDINIZ mı, UTANMAZSINIZ! Utanılacak yüzünüz olsa bu yalanları ortaya atmazdınız zaten..."