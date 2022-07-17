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'Bakan Akar 15 Temmuz törenlerine katılmadı' iddialarına net yanıt!

#Hulusi Akar#15 Temmuz#Ekrem Okutan
Bakan Akar 15 Temmuz törenlerine katılmadı iddialarına net yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenlerine katılmadığı iddialarına Akar'ın danışmanı Ekrem Okutan'dan yanıt geldi. 'Bu iddiayı ortaya atanların derdi başka!' diyen Okutan, 'Utandınız mı, utanmazsınız! Utanılacak yüzünüz olsa bu yalanları ortaya atmazdınız zaten' mesajını paylaştı.

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Bugün bazı medya organlarında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenlerine katılmadığına ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Bakan Akar'ın danışmanı Ekrem Okutan ise Twitter hesabından bu iddialara yanıt verdi.

Bakan Akar 15 Temmuz törenlerine katılmadı iddialarına net yanıt

"UTANILACAK YÜZÜNÜZ OLSA BU YALANLARI ORTAYA ATMAZDINIZ"

Okutan, şu mesajı paylaştı:

"Sn. Bakanımız Hulusi Akar, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ne güya katılmamış! Bu iddiayı ortaya atanların derdi başka! UTANDINIZ mı, UTANMAZSINIZ! Utanılacak yüzünüz olsa bu yalanları ortaya atmazdınız zaten..."

 

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#Hulusi Akar#15 Temmuz#Ekrem Okutan

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