Bakan Akar: 1 Mart'tan bugüne 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'deki her türlü tacize gerekli karşılığın verildiğini belirterek, "1 Mart'tan bugüne kadar Çoğunluğu Suriye'nin kuzeyinde 220 civarında terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Rus mevkidaşı ile ateşkes ihlallerini görüştüğünü belirten Akar, "Buradaki terörist grupların bir an önce kontrol altına alınması lazım. Onlara karşı bir takım mücadele, bir takım tedbirlerin yürürlüğe girmesi lazım. Bu konuda karşılıklı çalışmak konusunda (Rusya ile) mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

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