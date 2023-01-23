Bakan Adil Karaismailoğlu CNN Türk'te...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlıyor.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle

Memleketimizde çok güzel işler oluyor. Bu altyapıları yapıyoruz ve uzun yıllarda kullanabileceğiz. Geçen sefer bu programda verdiğimiz tarihlerden belki bir kaç hafta geç bitirmiş olabiliriz. Bu metroları yüz yıl boyunca kullan bileceğiz. Dört dörtlük bir iş bitirdik. Birçok metro Avrupa'da dökülüyor. Yenilemek istiyorlar ama taşıma devam ederken yenileme çok zor. Planlananların bitirilmesi lazım devam edenlerin yenilenebilmesi için.

Metromuzu dün itibarıyla açtık ve işliyor. Gayrettepe ile havalimanı kargo kısmı açıldı. 3 buçuk metrelik Gayrettepe kısmını henüz tamamlayamadık. Onu da Nisan ayında tamamlamış olacağız. Havalimanı Kargo terminali hem yolcu hem de kargo açısından çok önemli. Oraya gelen ziyaretçi ve kargo çalışanları için çok önemli olacak. 34 km bu hat çok önemli ve 1 ay ücretsiz. Sadece 24 dakikada Kağıthane'den havalimanına gidilebiliyor. Göktürk'te bu süre 14 dakika. Esenlerden vatandaşlarımız aktarma yaparak 45 dakikada havalimanına gidebilecek. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı çok kapsamlı bu hatlar birbirine bağlı şehrin birçok yerinden havalimanına gidilebilecek. Halkalı hattını da 2023 yılı bitmeden açmış olacağız.

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Bugün için Taksim'deyseniz, Mecidiyeköy hattına binerek Havalimanına aktarma yapılabilir. Gayrettepe de açıldığı zaman çok hayati bir bölüm olmuş olacak. Gayrettepe metrosu ile Hacıosman'dan havalimanı metrosuna binebilecek. Bunu sadece bir tren değiştirerek yapacak. Maslak'ta, Levent'te, Hacıosman'da oturanlar rahatlıkla havalimanına gidebilecek.

Aslında bu beyaz hatlar İstanbul'da işleyen hatlar. Biz dün toplayıcı bir hat açtık. Bunun havalimanına katkısı çok büyük olacak. Havalimanına metro konforuyla ulaşmak rahatlık olacak. 2023 yılında Marmaray entegresini yapmış olacağız. Toplamda bu hat 63 kilometrelik bir hat olacak. Böylece bu entegrasyonla Avrupa yakasına ulaşımı hemen hemen sağlamış olacağız.

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İstanbul'da çalışan metrolar ortalama 40-45 km hızda hareket eder. Havalimanı metrosu ise hem Türkiye'nin hem de dünyanın en hızlı metrosu saate 120 kilometreye çıkabiliyor.

METRO HAVALİMANINA GİRİYOR MU?

'Her evin altına girecek' diye bir şey yok aslında. 275 metre uzaklıkta istasyonumuz. 1 buçuk dakikada istasyondan havalimanına ulaşılabilecek. Hattı biz buna göre dizayn ettik. Havalimanın içine almış olsaydık yürüme mesafesi aslında artmış olacaktı. Biz gelecek yıllar için Hızlı Treni de düşündük. Hızlı treni de havalimanına entegre edeceğiz. Biz en başta bunu böyle tasarladık. Biz tam üste çıkmadan yürüyerek havalimanına girmiş oluyoruz. 278 metre yürüme mesafesi 1 buçuk dakikada yürünüyor. Biz bunları derin düşündük, planlaması yaptık. Bu aslında master plandır. Ankara-İstanbul'u Gebze'den ayıracak Sabiha Gökçene de uğrayacak. Daha sonra Havalimanına gelerek Bu tren Avrupa'ya devam edecek.

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılmamış olsaydı nasıl olurdu. Bugün o köprüden yüzlerce araç geçiyor. Biz bunların planını yıllar önce yaptık. Gebze ile Çatalca arasında önümüzdeki yıllarda bir hat açılışı yapacağız. Hatların inşatlarının bir kısmı şu anda açıldı.

Türkiye'nin en hızlı metrosu. Normal metrolar saate 80 km hıza çıkar bu metro ile 120 km hıza çıkabiliyoruz. Paris metrosu çok eski metrolar onlar 80 km hız bile yapamazlar, karşılaştırılamazlar.

SİNYALİZASYON

İlk defa yerli ve milli bir sistem kullandık burada. Sinyalizasyon metroyu hareket ettirmek için kullandığımız bir sistem. Şu anda seviye bir olarak sürücülü başladık. Tüm hatlar açıldığında sürücüsüz olacak. Sistem şu an gayet güvenli bir şekilde çalışıyor. Dünyada bu işi yapan 5 firma var bu iş onların tekelindeydi. Astronomik ücretler talep edilir, işler bitmezdi. Biz bu sorunu yerli ve milli bir şekilde çözdük. Böyle bir sistemi bitirdikten sonra uluslararası bir kurumdan da sertifikası alınması gerekiyordu. İlk defa yerli ve milli TÜBİTAK VE ASELSAN'ın yazılımını kullandık ve sertifikalattık. Bu işin doğru yapıldığının test edilmesi onaylatılması gerekiyordu ve onay aldı. 34 km biz kısa zamanda bitirebilmek için 10 tane tünel açma makinesi ile aynı anda çalıştık. 4 yıl gibi bir zamanda bitirdik. Bazı günler 65 km kazı yapıldığı oldu.

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METROSUZ HAVALİMANI ELŞTİRİLERİ

Bunlar çok büyük altyapı planları. Havalimanı yapılmadan da açılmamış olsaydı da metro orada yatıyor olacaktı. Zaten havalimanın içinde yolcu taşıması pandemide ciddi oranda düşmüştü. O yüzden çok büyük bir mağduriyet olmadı. Asıl omurgamız Marmaray. Bu hat o omurgaya bağlandı. Bu hatların birçok bağlantısı var ve olacak. Yani bunlar İstanbul'un bütün hatalarını birbirine bağlayan hatlar.