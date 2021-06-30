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Haber Giriş: 30.06.2021 - 18:19 | Son Güncelleme:

Bakan açıkladı! PKK'da çözülme devam ediyor

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Bakan açıkladı! PKK'da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’dan 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı. Teslim olan teröristlerin 1995-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 94’e yükseldi" denildi.

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