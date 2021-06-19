Bak postacı scooter’la geliyor

Pilot bölge seçilen İstanbul’da 100 elektrikli scooter’lı postacı göreve başladı. PTT’nin elektrikli scooter’lar için Acıbadem Posta Merkezi’nde düzenlediği tanıtım toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Posta dağıtıcılarının kullanacakları elektrikli scooter’ların saatte 25 kilometre hız yapabildiğini, çevreci ve gürültüsüz olduğunu anlatan Adil Karaismailoğlu, “Pilot çalışması İstanbul ilimizde başlayacak olan uygulamanın, vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve kısa süre içerisinde diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz” dedi. Elektrikli scooter’ların posta dağıtıcılarına tesliminin ardından, Bakan Karaismailoğlu ve PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten, Acıbadem Posta İşleme Merkezi’ni gezdi. Gülten çalışmalar hakkında Bakan Karaismailoğlu’nu bilgilendirdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara